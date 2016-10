Pronto Socorro de Alcântara retoma cirurgias eletivas e diminui espera

14/10/2016 às 11:30h Enviado por: Leticia Lopes

Por Sany Medeiros

Os centros cirúrgicos do Pronto Socorro de Alcântara retomaram as suas funções, ontem, para a realização das cirurgias eletivas. Os equipamentos passaram por manutenção nos últimos três dias. O secretário de Saúde, Dimas Gadelha, esteve na unidade e relatou que o tempo de espera na fila para cirurgia diminuiu. “Nos últimos anos, conseguimos realizar mais de 2,7 mil procedimentos cirúrgicos. Duas vezes por semana, após passar por consultas e exames pré-operatórios, o paciente é avaliado por uma equipe de cirurgiões e é operado”, explicou o secretário.

Em média, a unidade realiza cerca de 120 cirurgias por mês, entre elas as de hérnia, vesícula, bucomaxilofacial (para pacientes especiais), dermatológicas e outras pequenas cirurgias (lipomas e cistos). “Conseguimos diminuir a fila de espera para esses tipos de cirurgia. Hoje, realizamos, aproximadamente, 120 cirurgias ao mês”, declarou o diretor do Pronto Socorro do Alcântara, Roberto Lobosco.