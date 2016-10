Grupo de voluntários faz ação social em Itaoca

14/10/2016 às 10:35h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Mais de cem famílias foram beneficiadas com as doações (Foto/Alex Ramos) Foto: Mais de cem famílias foram beneficiadas com as doações (Foto/Alex Ramos)

Por Matheus Merlim

A solidariedade marcou o Dia das Crianças de, pelo menos, cem famílias que vivem no extinto Lixão de Itaoca, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O grupo de voluntários SOS Lixão de Itaoca realizou a 4ª edição do tradicional cestão de doações, no qual foram distribuídos alimentos, água, roupas e brinquedos.

A iniciativa existe há seis anos. De acordo com um dos organizadores, o fotógrafo Alex Ramos, de 32 anos, o projeto cresceu muito rápido, uma vez que no começo eram apenas oito pessoas trabalhando na arrecadação e hoje já são mais de 500 envolvidas direta ou indiretamente.

“Nós descobrimos a localidade depois de manifestações de antigos moradores do lixão. E depois de conhecer a situação insalubre em que vivem os moradores da região, decidimos que alguma coisa deveria ser feita para diminuir o sofrimento daquelas pessoas e levar, pelo menos, um momento de alegria para eles”, declarou.

O caminho para quem quiser ajudar o projeto é o facebook, por meio da página: www.facebook.com/soslixaodeitaoca. A próxima ação será realizada em dezembro, próximo ao Natal.