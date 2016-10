Idosos têm quintal invadido por água toda vez que manobra é feita

14/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Quintal alaga e idosos têm medo de acontecer acidentes (Foto/Alex Ramos)

Por Marcela Freitas

Há pouco mais de um mês, o casal de aposentados Sérgio Pinheiros Fernandes, de 81 anos, e Leda Ribas, 75, foi surpreendido com água minando no quintal, na Rua Doutor Porciúncula, 285, em Venda da Cruz, São Gonçalo. A água deixou o solo e paredes úmidas.

Sensibilizados com as campanhas da Cedae pra economizar água, eles foram a uma loja da companhia para informar o que estava acontecendo e, para a surpresa deles, ouviram a seguinte resposta: “Contrate um bombeiro hidráulico”.

Com os problemas no solo aumentando, eles ligaram para a companhia diversas vezes e, mesmo após informarem vistoria no imóvel em até 72 horas, a visita dos técnicos nunca aconteceu. De acordo com Sérgio, a água surge no quintal sempre que a manobra da Cedae libera a água para a região.

“A empresa nos informou que era para contratar um profissional e verificar as casas vizinhas, mas a água mina quando a própria Cedae libera o fornecimento. O problema está na entrada da tubulação deles e não na dos vizinhos”, disse.

Além da revolta de não poder transitar no terreno, por conta do alagamento, a área molhada traz medo aos idosos. Leda, mãe de jovem com problemas neurológicos, afirmou que evita passar pelo local com receio de acidentes. “Procuro ir pouco lá fora para evitar acidentes”.

Por meio de nota, a Cedae informou que não atua em reparos no interior de imóveis. De acordo com a companhia, o conserto é de responsabilidade do proprietário.