Semtran comemora o "Outubro Rosa"

O mês de outubro é dedicado exclusivamente à prevenção do câncer de mama. Pensando nisso a secretaria de Transportes de São Gonçalo realizou na manhã desta quinta- feira (13), a palestra “Prevenção do câncer de mama”, em comemoração ao “Outubro Rosa”, na sede da empresa Mauá, localizada no bairro Boaçu.





A iniciativa tem como objetivo conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama.





“As palestras vão ter como intuito valorizar a vida, as vitórias e as conquistas que nós mulheres temos. O câncer de mama é um mal silencioso que poucas mulheres têm noção dos cuidados necessários para se prevenir e evitar problemas no futuro. Quem ama cuida sempre,” declarou a diretora do departamento de Educação para o Trânsito, Kiyomi Castro.





Na programação realizada pela secretaria estão: Na próxima quinta- feira (20), a palestra será realizada para os estudantes e funcionários no SEST/SENAT, no período da manhã, às 9h e às 11h, e no turno da tarde, às 14h.