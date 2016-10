Devoção acima de tudo em SG

13/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Durante toda a manhã, muitas pessoas foram agradecer e pedir graças à padroeira do Brasil (Foto/Sandro Nascimmento) Foto: No Patronato, igreja que leva o nome da Santa ficou lotada, e à noite houve procissão no bairro (Foto/Filipe Aguiar)

Por Renata Sena

Milhares de fiéis reservaram o dia de ontem para homenagear Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, nas igrejas de São Gonçalo. Na Paróquia que leva o nome da santa, no Patronato, a movimentação foi intensa ao longo do dia, e uma procissão marcou o fim das festividades, no final da tarde.

Com missa de hora em hora, a movimentação dos fiéis se estendeu entre a igreja e as barracas de lembrancinhas que davam acesso ao interior da igreja.

Para alguns, mais que dia de pedir, ontem foi dia de agradecer e o local, onde velas eram acesas para devotos pedirem ou agradecerem, ficou cheio durante toda a manhã. Assim como muitos fiéis, a dona de casa Maria das Graças Matos, de 63 anos, se emocionou ao relatar sua devoção pela padroeira.

“Tenho mais que agradecer do que pedir. Ela sempre me atendeu. Agradeço, principalmente, pela minha saúde, depois de ficar tantos dias internada. Nossa Senhora é poderosíssima, e hoje é dia dela”, disse emocionada, acrescentando que há mais de 35 anos comemora o dia da santa.

Além do clima de confraternização, os devotos trocavam experiências e demonstravam sua fé. Pessoas de todas as idades, sexo e classe social se uniram com o intuito de homenagear a santa, que teve sua imagem encontrada por pescadores, no ano de 1717, no Rio Paraíba do sul. A fama dos poderes extraordinários de Nossa Senhora Aparecida foi se espalhando por todas as regiões do Brasil, e continua ganhando devotos até hoje em dia.

A procissão com a imagem da Santa contou com centenas de devotos, que caminharam pelo bairro, no final desta quarta-feira.