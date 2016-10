Poste inclinado assusta moradores de Jardim Catarina

12/10/2016 às 12:25h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Alex Ramos Foto: Alex Ramos

Poste inclinado assusta moradores de J. Catarina

>> Morador mostra como o poste está inclinado e ameaça cair

Moradores da Rua dos Diamantes, esquina com Paulo VI, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, estão preocupados com as condições de um poste de energia elétrica, que ameaça cair. De acordo com eles, há alguns meses, o poste começou a inclinar causando rachaduras na calçada, na altura da quadra 96.

Por este motivo, vários contatos foram feitos para a Ampla, mas passados os 30 dias de prazo, solicitados pela empresa para avaliar a situação, não houve qualquer retorno da concessionária. “Nosso receio é que este poste caia e fira alguém ou atinja uma casa. Essa rua é bem movimentada. É nítido que este poste representa um problema. A calçada tem muitas rachaduras. A cada dia, o poste fica mais inclinado, oferecendo riscos”, contou o mecânico Vanderlei da Silva, de 37 anos.

A assessoria de imprensa da Ampla informou que o poste será substituído ainda esta semana. (Marcela Freitas)