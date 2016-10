Boatos sobre exames de mamografia gratuitos se espalham nas redes sociais

11/10/2016 às 16:20h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Leonardo Ferraz.

Uma mensagem repassada através de grupos de WhatsApp dizendo que neste mês o Sesc São Gonçalo estaria realizando mamografia de graça, entre os dias 10 a 31 de outubro, pelo programa 'Outubro Rosa', foi desmentida.





O Sesc Rio, unidade São Gonçalo, esclareceu que embora esteja realizando diversas ações de conscientização neste mês, não está oferecendo exames gratuitos. “O Sesc informa que não está oferecendo exames gratuitos de mamografia e que essas mensagens não passam de boatos", informa a assessoria de imprensa da instituição.





Outubro Rosa





Com o objetivo de tornar público a importância da prevenção do câncer de mama, a campanha surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos. O câncer de mama é mais comum entre as mulheres e, para ser diagnosticado, é necessário fazer o exame mamográfico em mulheres de 40 a 69 anos.