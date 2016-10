Colégios preparam jovens para o mercado de trabalho

11/10/2016 às 14:09h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação.

De modernidades como Jogos Digitais a atividades tradicionais como Panificação, os colégios estaduais do programa Dupla Escola, da Secretaria de Educação, oferecem uma gama extensa de carreiras e preparam os alunos para o mercado de trabalho de uma forma completa. São 19 unidades apoiadas na educação integral.

Em cada colégio há uma ou mais áreas de competência: Edificações, Informática, Administração, Química e Telecomunicações, entre outros. Parcerias dos setores público e privado muitas vezes são essenciais para a proposta dessas escolas. E o apoio de centros culturais de outros países garantem as aulas de língua estrangeira.

O Colégio Estadual Infante Dom Henrique é o único que optou pelo curso de Hospedagem. Localizado em um dos destinos mais famosos para turistas, Copacabana, o local mantém um sistema híbrido, com turmas regulares e cerca de 120 alunos em profissionalizantes, desde 2010. Os alunos estudam das 7h às 16h30.

– Vale a pena ter mais horas de aula. Isso tem mais valor do que ter tempo livre mal aproveitado – contou Beatriz Moscardini, da 2ª série do Ensino Médio.

Currículo diferenciado

A previsão é de que a rede internacional de hotéis Accord firme uma parceria com o colégio. Mas, a rede já está aceitando currículos dos jovens e colaborando com o ensino prático. Os hotéis doaram roupas de cama, frigobar, carrinho de chá, cortinas e kits de higiene pessoal para incrementar o cenário das aulas.

No currículo diferenciado, além das aulas práticas, os alunos visitam hotéis e restaurantes, e participam de palestras. Na última semana, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio estiveram na Feira Internacional Sirha, de food service e hotelaria, no Riocentro, para conhecer as novidades e já começar a procurar estágios.

– A educação é um fator estratégico para que o Estado do Rio de Janeiro continue seu processo de desenvolvimento socioeconômico – explicou o secretário de Educação, Wagner Victer.

Proficiência em línguas

O Colégio Estadual Infante Dom Henrique também garante proficiência em línguas. A ideia do curso é deixar os jovens aptos para estudar ou trabalhar no exterior. Por isso, várias línguas estrangeiras são oferecidas na escola, além do Inglês há Espanhol, Francês, Turco e Mandarim. E todas as oportunidades de estarem em contato com o mundo hoteleiro ou com outras culturas são aproveitadas pelos alunos. Durante os Jogos Olímpicos, por exemplo, eles desenvolveram atividades na Casa da Suíça.

– Pretendo trabalhar com hotelaria na Irlanda – contou Patrick dos Santos, da 2ª série do Ensino Médio.

Marcelly Marques se formou em 2015 e já entrou no programa Jovem Aprendiz do Hotel Aeroporto, no Centro do Rio. A aula de atendimento aos hóspedes era uma de suas disciplinas prediletas.

– Tenho muita facilidade em me comunicar, estou gostando de trabalhar na recepção – disse Marcelly, que planeja fazer faculdade de Turismo.