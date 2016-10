Mais de 8 horas em filas

11/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Fila na Caixa Econômica de Alcântara estava do lado de fora da agência e sem hora para acabar (Foto/Leonardo Ferraz) Foto: Fila na Caixa Econômica de Alcântara estava do lado de fora da agência e sem hora para acabar (Foto/Leonardo Ferraz)

Por Renata Sena

Após 31 dias em greve, bancários da Caixa Econômica Federal voltaram ao trabalho na manhã de ontem. A população, que por um mês não teve acesso a alguns serviços bancários, lotaram as agências em filas que duraram mais de oito horas. Até às 20h de ontem, o atendimento na agência do Alcântara ainda não havia encerrado. Clientes e usuários precisaram ter muita paciência para esperar o atendimento.

Na fila, além das inúmeras reclamações, se repetiam também os problemas. Saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e problemas nas contas correntes eram as maiores questões da população, que, em sua maioria, temia não ser atendida até o fim do dia.

“Estou na fila desde 10h30 e já são quase 15h e eu ainda nem consegui entrar na agência. Meu medo é que não seja atendida hoje. Preciso receber, pois minhas contas do mês passado já estão atrasadas e as desse mês já devem estar chegando”, desabafou uma cobradora desempregada, que aguardava na fila para receber o fundo de garantia.

Na agência do Alcântara, um funcionário, que não quis se identificar, alegou que todas as pessoas da fila iriam receber senhas e seriam atendidas. Às 20h, ainda existia fila dentro da agência, que estava funcionando. Na agência do Centro de São Gonçalo, as filas também assustavam. “Achei que conseguiria resolver minhas questões no caixa eletrônico, mas nem lá, eu estou conseguindo chegar. A fila está enorme para tudo”, desabafou o aposentado Jorge Torres, de 58 anos.

Na tentativa de fugir das filas da Caixa Econômica, centenas de pessoas optaram pelas Casas Lotéricas, que também não deram conta do fluxo e em toda cidade era possível observar longas filas durante todo o dia.

Nos outros bancos, que já haviam saído da greve, na última sexta-feira, ainda tinham filas, mas a demora era considerada normal para o período do mês.