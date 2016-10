Começa hoje a promoção da Porto da Pedra para o carnaval 2017

Começa hoje a campanha para o sorteio que vai te levar para desfilar na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2017. Uma parceria entre O SÃO GONÇALO e a Unidos da Porto da Pedra irá sortear 40 pares de fantasias aos leitores, que poderão participar do desfile da agremiação na madrugada de 25 de fevereiro e ajudar na missão da escola de retornar ao Grupo Especial do Carnaval carioca.





A pessoa contemplada fará parte dos componentes da ala formada especificamente para os ganhadores e poderá escolher um acompanhante para participar. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no próximo dia 29 de outubro.





"A pessoa sorteada com duas das fantasias terá a oportunidade de estar com a gente, apoiando a escola e cantando nosso samba. A responsabilidade é grande, seremos a sétima e última escola a se apresentar, fechando o desfile da Série A do Carnaval carioca", explicou o diretor de harmonia da agremiação, Amauri de Oliveira.





Para concorrer ao sorteio, o interessado deve colecionar os selos que serão publicados em OSG desta segunda até o dia 21 e colar em uma cartela que virá juntamente com o jornal na editoria de Geral, hoje e amanhã.





A cartela juntamente com os 12 selos deverá ser depositada em uma das oito urnas colocadas nos seguintes endereços: Estrada Raul Veiga, 285, São Gonçalo (em frente às Casas Bahia); Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, 9º andar, Alcântara, São Gonçalo; Rua Otávio Mafra, 32, Porto Novo, São Gonçalo; Praça Luiz Palmier, s/nº, Centro de São Gonçalo (em frente à loja Marisa); Avenida Visconde de Rio Branco, 511, Centro, Niterói (em frente ao Plaza Shopping); Rua 22 de Maio, s/nº, Praça Roberto Pereira dos Santos, Centro de Itaboraí; Rua João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo (quadra da Unidos do Porto da Pedra); Alameda São Boaventura, 576, Fonseca, Niterói. A cartela deverá ser depositada até as 17h do dia 21. Quem perder alguns dos selos, poderá resgatar os coringas nas edições desta terça-feira e do próximo dia 20.





Na cartela, o participante terá que preencher os dados solicitados, como: nome, endereço (rua/avenida, número, complemento, bairro, cidade, CEP), identidade, CPF, e-mail, telefone, números do manequim (calça e blusa) e do calçado. O participante ainda deverá responder a pergunta: “Qual escola de samba que te leva junto com o OSG para a Sapucaí?”. O regulamento ficará disponível no site de O SÃO GONÇALO: www.osaogoncalo.com.br/promocoes.





O resultado será divulgado no dia 29 de outubro, e a entrega das fantasias ocorrerá a partir do dia 20 de fevereiro de 2017, na quadra da Unidos do Porto da Pedra.





Ensaios técnicos - Uma das exigências para os ganhadores da promoção é que eles deverão comparecer aos ensaios técnicos na quadra e na Sapucaí, para que todos os componentes possam ter o samba-enredo "na ponta da língua" no dia do desfile. Os ensaios de rua, que acontecem sempre à noite na Rua Francisco Portela, na Mangueira iniciarão em dezembro, ainda sem data prevista.





"Eles terão que ir em todos os ensaios e serão tratados como sendo da comunidade. Se não houver comprometimento com a escola, os vencedores serão cortados como qualquer outro integrante da comunidade. Isso porque a harmonia tem que fazer com que todo componente cante o samba com muita alegria. Sempre nos apresentamos com uma comunidade de canto forte. Por isso, aposto nessa parceria com O SÃO GONÇALO. Teremos grandes frutos e faremos um maravilhoso desfile", afirmou.





Os ensaios acontecem as quartas-feiras, entre 21h30 e 22h30, na quadra da Porto da Pedra, que fica na Rua João Silva, 84, Porto da Pedra. Os ensaios de domingo ainda não tem datas definidas.





Com o enredo "Ô Abre-alas que as Marchinhas vão passar! Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração!" - tema desenvolvido pelo carnavalesco Jaime Cezário - a escola promete encantar na avenida. No último Carnaval, a Porto da Pedra ficou em quinto lugar com o enredo em homenagem ao Palhaço Carequinha.