TSE registra a prisão de 83 candidatos em todo o Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que 83 candidatos foram presos em flagrante por crimes eleitorais em todo o país, na tarde deste domingo. Do total, 61 candidatos foram presos por fazerem boca de urna, nove por corrupção eleitoral, cinco por propaganda não-permitida, quatro por transporte ilegal de eleitores, e outros quatro por motivos não informados.





No estado do Rio de Janeiro, foram registrados 219 ocorrências por crimes eleitorais, e 106 pessoas foram presas em flagrante, sendo 11 candidatos (a maioria por boca de urna). A Justiça Eleitoral, porém, não especificou os municípios, os nomes dos candidatos e partidos.





O TSE informou também que 575 eleitores foram presos por irregularidades próximo às zonas eleitorais, sendo 333 por boca de urna, 71 por corrupção eleitoral, 61 por divulgação de propaganda, 25 por transporte ilegal de eleitores, uma pessoa foi presa pelo uso de alto-falante e 84 por outros motivos.