Uma homenagem aos que escrevem a história de SG

01/10/2016 às 15:00h Enviado por: Samuel Castro

Jornalistas do município foram premiados ontem pelo IHG Foto: Julio Diniz

Em comemoração aos 125 anos do jornalista Belarmino de Mattos, fundador do jornal OSG, morto em abril de 1970, o Instituto Histórico e Geográfico (IHG) de São Gonçalo reuniu, na noite de ontem, jornalistas da região para premiá-los pelos serviços prestados à imprensa. O evento aconteceu no Centro Cultural Joaquim Lavoura, na Estrela do Norte.



“Nosso instituto está celebrando 21 anos de existência e nada mais satisfatório do que homenagear os jornalistas que escrevem histórias do nosso município. O Belarmino é conhecido como pai da comunicação nessa cidade”, disse Marcos Vinícius Macedo Varella, presidente do IHG.

Os jornalistas homenageados foram: Adriana Gomes de Oliveira, que também é advogada e atua no Núcleo de Práticas Jurídicas da Universo; Renata Sena, repórter de OSG; e Júlio Diniz, repórter fotográfico de OSG. “Esse evento é de suma importância, pois é uma celebração aos jornalistas do município e ao jornal OSG, que traz diariamente notícias voltadas para a cidade”, comentou o advogado Rogério Travassos, professor da Universo.