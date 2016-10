Reforço na Saúde de SG

01/10/2016 às 13:50h Enviado por: Samuel Castro

SPA Drº Zerbini, no Arsenal vai contar com médicos generalistas, pediatras e laboratórios para exames Foto: Julio Diniz

A rede de urgência e emergência de São Gonçalo retoma em breve mais um importante equipamento. Depois de inaugurar as Unidades Municipais de Pronto Atendimento 24h nos bairros do Pacheco e Nova Cidade, estão sendo finalizadas as obras no SPA Drº Zerbini, no Arsenal, fechado pelo governo passado.

O secretário de Saúde, Dimas Gadelha, garantiu que, com a reabertura do SPA Drº Zerbini, a prefeitura mais que dobrará o número de unidades de urgência e emergência.

“Esta será a terceira unidade de grande porte que será aberta no município. Fechado há seis anos, o antigo Serviço de Pronto Atendimento está ganhando nova estrutura ampliada e modernizada. A capacidade de atendimento será de 500 pacientes por dia. Nosso objetivo é desafogar os prontos socorros da cidade e, principalmente, garantir um atendimento mais rápido, eficaz e humanizado à população”, explicou o secretário.

A unidade vai facilitar o acesso ao pronto atendimento não apenas para população do Arsenal, mas de bairros vizinhos como Jóquei, Capote e Anaia. Contará com médicos generalistas e pediatras, laboratório para a realização de exames e salas de raios x, engessamento, sutura, medicação e nebulização e leitos de observação para receber pacientes em estado grave até a remoção para um hospital.