Rapaz está desaparecido há quase 20 dias em Niterói

28/09/2016 às 13:54h Enviado por: Thiago Soares

Maurício não aparece em casa desde o último dia 5 Foto: Divulgação

Familiares de Maurício Marins Dias, de 26 anos, buscam informações que ajudem na localização do rapaz, que está desaparecido há quase 20 dias. Sofrendo de esquizofrenia leve, o jovem foi visto pela última vez no último dia 9, um dia antes do desaparecimento, no bairro São Domingos, em Niterói.





Sem aparecer em sua residência no Fonseca, no mesmo município, desde o dia 5, Maurício teve seu desaparecimento decretado apenas cinco dias depois, quando pegou seu salário de motoboy e não apareceu mais no trabalho. De acordo com seu irmão, o vendedor Sandro Marins, de 28 anos, alguns amigos do rapaz o viram na Cantareira, na noite anterior ao desaparecimento.





"Ele foi visto na Cantareira, estava de bermuda e blusa clara, normalmente. Depois disso, ninguém mais o viu, ele não voltou para casa e nem para o trabalho", contou.





Parentes e amigos da vítima já esgotaram todas as opções de buscas. Sandro conta que já rodou todos os hospitais, IML's e delegacias da área.





"Já fomos em todos os lugares, ninguém sabe de nada. Talvez ele não esteja sabendo voltar para casa por conta da esquizofrenia, estamos muito preocupados", relatou.





Quem souber de qualquer informação que possa ajudar a localizar Maurício, basta ligar para os seguintes números: 99134-7474, 99487-8309 ou 99396-7229.





O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói (DH).