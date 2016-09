Cristo Redentor realiza almoço com venda de livro para arrecadar fundos

27/09/2016 às 13:55h Enviado por: Samuel Castro

Abrigo faz mais um almoço para conseguir manter atividades Foto: Filipe Aguiar

Que tal saborear um delicioso almoço e ainda ajudar quem precisa? É essa a proposta do Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo, que realiza, amanhã, mais um de seus tradicionais almoços. Dessa vez, quem for prestigiar a instituição, poderá adquirir o livro de poesias “Bordando Palavras”, de Isabel Pestana, que será vendido durante o almoço e a renda será revertida em favor do abrigo.

A seleção das poesias foi feita pela professora gonçalense Maria José Guimarães da Silva, da Escola Estadual Adino Xavier. Ela foi convidada pelo filho de Isabel, Manoel Tito dos Reis Pestana, que resolveu publicar as poesias em homenagem à memória da mãe. De acordo com o jornalista e pesquisador Jorge Nunes, serão doados 30 exemplares à instituição e outros 30 exemplares para a Igreja Matriz de São Gonçalo, para reverter a venda em benefício das obras de restauração.



O presidente do abrigo, Josias Ávila, disse que a situação da instituição é bastante complicada, já que o Governo do Estado está, há 10 meses, com repasses atrasados. O montante da dívida chega a R$ 650 mil. “Estamos contanto com a ajuda da sociedade para manter o abrigo. O Governo do Estado não dá a menor explicação quanto ao atraso. Estamos buscando parcerias e realizando campanhas para tentar manter as atividades”, disse.

O tradicional almoço do abrigo, que costuma ser patrocinado, será custeado com fundos próprios. “Não conseguimos parcerias. Mas como já é uma tradição a realização mensal, optamos por mantê-lo. Contamos com a presença da população para mais essa causa”, afirmou.

O cardápio será frango ao creme de cenoura, espaguete, salada mista, feijão carregado e arroz colorido. O valor é R$ 25. O Abrigo fica na Rua Nilo Peçanha, 320, Estrela do Norte. Para mais informações: 2712-1040. (Marcela Freitas)