Moradores de Maria Paula estão sem água há mais de uma semana

20/09/2016 às 12:50h Enviado por: Samuel Castro

Maria mostra contas pagas e diz que já comprou pipa d’água Foto: Leonardo Ferraz

A escassez de água em Maria Paula, Niterói, causa transtornos aos moradores e comerciantes. Há dias sem fornecimento, eles estão se virando como podem, inclusive adiando limpeza e acelerando o banho.



Moradora do bairro, Maria Ermília Teixeira da Costa, de 62 anos, contou como está levando a vida sem água. De acordo com ela, a dificuldade aumenta mais por ter uma criança especial. “Estamos há cinco dias sem água. Tenho uma criança especial e não podemos ficar sem água. Já compramos um caminhão pipa e teremos que comprar outro. Minha louça está toda na pia. O banho tem de ser correndo. Um absurdo”, disse.

Outra vítima da falta de fornecimento é Edmilson Oliveira, 48. Supervisor de uma farmácia, ele explicou que a falta de fornecimento de água atrapalha o comércio. “A falta de higiene pessoal atrapalha tudo. Precisamos por a mão em diversos medicamentos e lavar é um hábito. Estamos, desde sábado, sem nenhuma gota de água”, reclamou.

Outro comerciante, Pedro Silva, 34, reclamou do fato de faltar água apenas no lado do bairro pertencente a Niterói. “De um lado da rua é São Gonçalo e tem água. Do outro é Niterói e não tem água há dias. É curioso e revoltante”, contou. A assessoria de imprensa da Concessionária Águas de Niterói foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição. (Thiago Soares)