Menina precisa de apoio para ‘modelar’

19/09/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

Milena Baltazar precisa de R$2,4 mil para viagem ao Paraná Foto: Alex Ramos

“Eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar comercial, ser capa de revista”. A música “Chic Chic”, eternizada na voz da cantora Kelly Key, descreve o sentimento da pequena Milena Baltazar da Silva, de apenas 9 anos, moradora da Amendoeira, em São Gonçalo. Em meio a um quarto colorido e cheio de ursinhos de pelúcias e brinquedos que condizem com a sua idade, a estudante guarda um sonho: ser uma celebridade. O que até pouco tempo estava bem distante da vida da menina parece, porém, mais perto do que ela supunha. Mas apesar de selecionada por produtores do projeto “Passarela”, que revelou a atriz Larissa Manoela, a menina esbarra na falta de recursos para participar da última etapa de uma seleção que pode ajudar a lançá-la no mundo da moda.



A pequena Milena foi aprovada em duas seleções que aconteceram no Rio de Janeiro, mas a terceira e última etapa marcada para abril do ano que vem será em Curitiba, no Paraná. Para participar, a família precisa desembolsar R$ 2,4 mil, que deverá ser pago até o dia 10 de outubro.

A mãe da menina, a manicure Nathalia de Carvalho Baltazar, de 25 anos, garante não ter como custear o sonho da filha

“Além da inscrição, precisamos de patrocínio para a viagem e a hospedagem”, contou Nathalia informando ainda que os patrocinadores terão o seu nome ou marca divulgados em um banner na entrada do evento.

Quem puder ajudar a estudante, pode depositar qualquer quantia na conta poupança da Caixa Econômica, agência 0809, conta 00026800-7 em nome de Nathalia de Carvalho Reis Baltazar ou ligar para os telefones 97558-4730 e 97542-3952.