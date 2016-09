Porto da Pedra vai coroar rainha da escola hoje à noite

14/09/2016 às 22:31h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Ana Cristina Victória.

Em menos de uma semana, a Unidos do Porto da Pedra ganha mais uma majestade! Com mais de 22 anos desfilando pelo Tigre de São Gonçalo, Nicilda da Silva foi convidada pelo presidente Fábio Montibelo para ser a Rainha da Escola. O título, que é um reconhecimento pelo amor e dedicação a agremiação, será oficializado nesta quarta-feira, 14, a partir das 21h, durante o ensaio de quadra, no Espaço Cultural Porto da Pedra.

Presidente da ala das baianas desde 2015, 'tia' Nicilda não acreditou quando foi comunicada sobre a homenagem que irá receber:

“Está sendo uma grande surpresa! Uma emoção fora de série. Quando fui avisada que seria a nova rainha da Porto da Pedra disse: é mentira! Mas eu adorei esse carinho do presidente em lembrar de mim. Já estou preparando o coração, já sei que vou chorar muito! Vou tomar bastante suco de maracujá pra ficar bem calma e depois vou beber umas cervejinhas pra comemorar”, brincou.

Outra rainha da escola, é a rainha de bateria Ketula Mello que no último final de semana foi apresentada oficialmente ao público.

Segundo o presidente Fábio Montibelo, o título é uma forma de prestigiar o carisma e a dedicação da ‘tia’ Nicilda pelo Tigre.

"A Dona Nicilda está na Porto da Pedra há muito tempo. É uma pessoa que dedica amor pela escola. Está sempre feliz e disposta a ajudar. Ela é uma parceira, e uma das responsáveis por nossa feijoada. A escola está muito feliz em ter a D. Nicilda como rainha.", disse o presidente.





No carnaval de 2017, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "O abre alas que as Marchinhas vão passar: Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração!", de autoria do carnavalesco Jaime Cezário .

A vermelha e branca de São Gonçalo será a última agremiação a desfilar no sábado de carnaval, 25 de fevereiro.









Serviço:





O que: Coroação da rainha da Unidos do Porto da Pedra





Quando: Quarta feira, 14, a partir das 21 horas





Onde: Espaço Cultural Porto da Pedra





Endereço: Rua João Silva, 84, Porto da Pedra





Quanto: Entrada Grátis