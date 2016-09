Alunos vão à Paralimpíada

15/09/2016 às 13:20h Enviado por: Samuel Castro

Ao todo, 70 estudantes de São Gonçalo conferiram as competições de bocha e de rugby ontem Foto: Leonardo Ferraz

Por Matheus Merlim

Alunos da Escola Municipal Ernani Faria, em Neves, São Gonçalo, viveram um dia para lá de especial ontem. Setenta estudantes foram até o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio, para conferir competições de bocha e rugby na Paralimpíada Rio 2016.



A escola selecionou alunos de diferentes séries dos 1º e 2º segmentos do ensino fundamental para acompanharem as provas. Na competição de bocha, os estudantes puderam torcer para dois representantes do Brasil.

Contudo, para a professora que acompanhou as turmas no parque, o importante mesmo era ver a superação dos paratletas através do esporte e o enriquecimento na formação dos alunos.

“As crianças adoraram passar o dia no Parque Olímpico. Acho esse contato muito importante para que deixem de tratar o diferente com olhar de pena, mas sim de igual para igual. Com certeza, o esporte contribui para a formação deles e mostra que é possível vencer os obstáculos da vida de cabeça erguida”, declarou a professora de história da unidade, Maria Márcia Salari, de 56 anos.

Estado – Todos os dias, as arenas de competições paralímpicas da Rio 2016 contam com um reforço de peso nas arquibancadas. Cerca de 33 mil alunos da rede estadual de ensino ganharam ingressos para assistir a diversas competições dos Jogos Rio 2016 e estão engrossando o coro na torcida pelo Brasil. A iniciativa é fruto da contrapartida social da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e conta também com a parceria da Secretaria de Educação e do Comitê Rio 2016.