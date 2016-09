Rio Poupa Tempo de São Gonçalo está sem ar condicionado e banheiro

14/09/2016 às 12:15h Enviado por: Samuel Castro

O Poupa Tempo de São Gonçalo está sem ar condicionado Foto: Leonardo Ferraz

A unidade do Rio Poupa Tempo no Shopping São Gonçalo, no Boa Vista, continua com problemas. Denunciado por O SÃO GONÇALO desde junho, os aparelhos de ar condicionado do órgão estadual permanecem fora de funcionamento. O fato tem gerado reclamações de usuários.



Ontem, duas pessoas se sentiram mal por conta do clima abafado. Uma mulher, que se identificou apenas por Maria Helena, disse que os próprios usuários socorreram as mulheres. “Está um calor infernal. Hoje, duas mulheres tiveram de ser assistidas, parece que a pressão caiu. Se eu que passei pouco tempo lá dentro, já senti, imagina quem tem de trabalhar por várias horas, todos os dias? É desumano”, disse.

Para Fernando Mendes, 40, a situação é caótica. Ele procurou o Detran e teve de desistir por não aguentar ficar na fila sem refrigeração. “Não tem a mínima condição. Se aguentar fila no ar condicionado é ruim, imagina num forte calor desse? Prefiro voltar outro dia”. Se quem procura por atendimento sofre, quem trabalha também. Uma funcionária, que preferiu não se identificar, disse, em poucas palavras, o que eles querem. “Precisamos do ar condicionada, nada mais que isso”, pediu. Além da falta de refrigeração, os banheiros da unidade estão interditados, forçando os usuários a terem de se deslocar até o interior do shopping.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, que administra o local, informou que em decorrência de um pico de tensão, o transformador do sistema de refrigeração da unidade foi danificado e estão aguardando resultado da perícia técnica e a decisão judicial para resolução do problema. (Thiago Soares)