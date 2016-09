O clássico milk-shake de Ovomaltine deixa o Bob's para pertencer ao McDonald's

13/09/2016 às 15:48h Enviado por: Rennan Rebello

Por Paula Vinny





Para quem está acostumado a tomar um milk-shake de Ovomaltine no Bob's, temos uma notícia: você terá que ir ao McDonald's a partir de hoje (13) para fazer isso.





O Bob’s lançou o milk-shake de Ovomaltine em 1959 e, desde 2005, tinha um contrato de exclusividade no uso da marca no Brasil na categoria. O contrato com o Bob’s venceu há alguns meses e o McDonald’s aproveitou para colocar a marca no seu menu de bebidas. O McDonald’s já usava o nome Ovomaltine na sua linha de sobremesas desde 2009.





Isso não quer dizer que o Bob's não vai mais fazer milk-shake de Ovomaltine. Como a partir de agora eles não podem associar o nome da marca à sobremesa, ela será chamada de "milk-shake crocante". A rede pode usar o ingrediente na receita, mas não pode colocar a marca no cardápio de shakes. “Nós optamos por não renovar o contrato de exclusividade. Isso seria um investimento desnecessário, que pesaria no bolso do consumidor”, disse Marcello Farrel, diretor geral do Bob’s.





O valor do contrato e o prazo de vigência não foram divulgados. “É um contrato de longo prazo. Não é uma edição limitada. Queremos fazer do shake de Ovomaltine um clássico do McDonald’s, como o Big Mac e o Quarteirão com Queijo”, disse o vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, Roberto Gnypek.





Ele ressalta que o shake de Ovomaltine liderava a lista de pedidos dos consumidores brasileiros de itens a serem inseridos no cardápio do McDonald’s. “Era um desejo antigo do nosso consumidor. Só não colocamos antes no menu porque a marca não estava disponível”, afirmou. Além dos pedidos, pesquisas da rede sobre o comportamento do consumidor identificaram que parte dos clientes comprava o sanduíche no McDonald’s e o milk-shake no Bob’s na praça de alimentação do shopping center.





Para divulgar o sabor Ovomaltine, o McDonald’s fará a maior campanha da sua história para a linha de sobremesas, com peças para TV, mídias sociais e mobiliário urbano.