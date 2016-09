Mercado imobiliário em São Gonçalo tem futuro promissor

14/09/2016 às 13:15h Enviado por: Thiago Soares

Um dos imóveis para alugar da Passeli, em Alcântara: boa procura Foto: Leonardo Ferraz

A crise econômica que inicialmente atingiu o governo federal e depois o estado do Rio de Janeiro, ocasionou reflexos em São Gonçalo. Contudo, alguns mercados do município, como o imobiliário, já conseguem prever um futuro promissor. Apesar de passar por meses em queda, o ano de 2017 já é visto com otimismo.





No ramo de aluguéis, o pior momento parece já ter passado. Após uma virada de ano ruim, o mercado começou a dar sinais de aquecimento em junho, quando o número de negócios fechados cresceu. O grande obstáculo de momento é o preço dos imóveis, que de acordo com o Índice FipeZap de Locação, caiu 12% entre abril de 2015 e o mesmo período de 2016.





"Numa comparação entre os primeiros sete meses de 2015 e 2016, temos uma evolução de 2% no número de imóveis alugados. O grande problema é que no ano passado o valor era maior, ou seja, esse ano alugamos mais e ganhamos menos", disse Gustavo Xavier, proprietário da Passeli Imóveis.





Um fator importante para derrubar a arrecadação, além dos valores, é a queda de aluguéis comerciais. Desde o final do ano passado, a procura por imóveis residenciais tem dominado o setor. "De dezembro até hoje, posso falar que mais de 90% dos contratos fechados são relativos a moradias. A área comercial está bem devagar, atualmente ninguém consegue abrir um novo negócio ou se manter com o atual", contou Gustavo.





Apesar de diminuir a receita, o valor baixo dos imóveis está garantindo uma maior facilidade de pagamento. A figura do fiador, que era quase uma certeza na negociação, agora está desaparecendo. "É um importante avanço. Antes, 90% dos contratos eram fechados com fiador e agora temos uma grande tendência para a garantia do depósito, com autorização do proprietário, que pode variar de 1 a 3 meses. Isso é positivo e dá mais segurança na hora da negociação", disse Xavier