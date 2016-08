A novidade agora é o ‘Passinho do Kung Fu’

30/08/2016 às 11:13h Enviado por: Samuel Castro

Por Thiago Soares

Depois de, aproximadamente, três anos parados por conta de uma briga com o antigo empresário, o grupo de funk ‘Lelekes’ está de volta ao cenário musical. Agora, como ‘Os Lekjohnson’, o trio de rapazes da Engenhoca, Niterói, sonha em dar a volta por cima e reconquistar o sucesso que alcançaram em 2013.



Sem poder usar o antigo nome, que ficou preso ao ex-agente, os Lekjohnson iniciaram a nova caminhada com força total. Paulo Vitor da Silva, o Federado, Allan Johnson e Alex Reis estão, há pouco mais de cinco meses, de volta à estrada e já visitaram cinco países da Europa divulgando o novo trabalho.

“Recebemos o convite através do empresário do Bonde das Maravilhas. Ele escutou nossa música e disse que nos conhecia. Aí, tudo aconteceu, viajamos por cinco países durante duas semanas e fizemos sete shows. Tudo perfeito”, disse Federado.

A música em questão é a nova composição de trabalho do grupo: ‘Passinho do Kung Fu’. O som, que já está tocando nas rádios, como a Mania, já é sensação nas ruas. “Em todo lugar que toca, a criançada gosta e começa a dançar. Tem uma coreografia nova, fácil de pegar. Estamos voltando na mesma pegada, querendo atingir todas as idades”, disse Allan.

Apesar do retorno animador, o trio passou por maus momentos longe dos palcos. Sem dinheiro para seguir a vida e sem poder fazer shows, os rapazes se viraram como puderam para se sustentar. “Foi complicado. O Federado chegou a atuar como chaveiro, vendedor de bala. O Alan foi cabeleireiro e eu fiquei lavando carros. A gente precisava fazer alguma coisa, não tinha mais de onde tirar. Mas se Deus quiser, vamos voltar com tudo e viver do funk novamente”, contou Alex.

