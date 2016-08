Política de privacidade alterada no WhatsApp

29/08/2016 às 11:58h Enviado por: Marcos Vinícius Cabral

A partir de agora o WhatsApp compartilhará seu número com o Facebook. O que significa essa medida e que fazer caso queira evitá-la? Foto: Divulgação

O Whatsapp anunciou que irá compartilhar os números de telefone de seus usuários com o Facebook e que permitirá o envio de mensagens por empresas.





É a primeira vez que a empresa altera sua política de privacidade desde que foi comprada pelo Facebook em 2014.





Mas quais são as consequências da medida?





Em primeiro lugar, você poderá passar a receber sugestões de contatos "mais relevantes".





Não é improvável, afirmam alguns analistas, que usuários se sintam "traídos" pela mudança.





"Quando o Whatsapp foi comprado pelo Facebook, garantiu que permaneceria como um serviço independente", afirma Pamela Clark-Diskson, da consultoria em tecnologia Ovum.





"Agora está dando os números de telefone ao Facebook. Alguns usuários poderiam dizer que se trata de abuso de confiança. De certa maneira, a empresa voltou atrás sobre algo que havia dito que não faria."





Amizades "relevantes"





A justificativa do Whatsapp para sua nova política de privacidade é que compartilhar telefones de usuários com o Facebook servirá para bloquear mensagens indesejadas (spam) e controlar abusos.





A empresa disse ainda que oferecerá "melhores sugestões de amizade e propagandas mais relevantes".





Isso porque o Facebook, ao dispor desses dados, será capaz de aproximar pessoas que já trocaram números de telefone mas ainda não são "amigos" na rede social.





O Whatsapp também compartilhará dados sobre últimos acessos ao serviço.





Mas garantiu que não disponibilizará o conteúdo de mensagens enviadas,que é cifrado.





"Suas mensagens criptopgrafadas continuam sendo privadas e ninguém mais poderá lê-las. Nem o Whatsapp, nem o Facebook nem ninguém mais", afirmou a empresa em seu blog.





Publicidade





O Whatsapp também anunciou que seus usuários poderão optar por não compartilhar dados com o Facebook para fins de receber publicidade. Para isso é preciso seguir alguns passos simples.





Quando o Whatsapp pedir que aceite os termos e condições do serviço atualizado, clique na opção "ler" para expandir o texto completo.





Uma caixa de verificaçãona parte inferior permitirá evitar que seus dados sejam compartilhados para melhorar sua experiência com anúncios no Facebook.





No entanto, a empresa disse que, mesmo no caso em que os usuários do Whatsapp optem por não ter seu número de telefone compartilhado com o Facebook, "a família de empresas do Facebook (que inclui outros serviços, incluindo Instagram) ainda receberá e usará essa informação para outras finalidades".





Mensagens comerciais





A nova política do Whatsapp abre caminho a empresas interessadas em enviar mensagens aos usuários.





Segundo a empresa, anunciantes que transmitem mensagens por meio de SMS — como alertas de companhias aéreas ou atualizações sobre sua conta bancária— poderão fazê-lo por meio do aplicativo.





Mas além de informação sobre datas ou notificações de entrega, o Whastapp também autorizará mensagens de marketing.





"As mensagens que você poderá receber com conteúdo comercial podem incluir uma oferta ou algo que possa ser de seu interesse", explicou a companhia.





Para a consultora Clark-Dickson, usuários poderão concordar com o envio caso as mensagens sejam úteis.





"Mas o Whatsapp deve ser cuidadoso. Muitas pessoas não gostam de receber publicidade."





De qualquer maneira, a empresa disse que irá testar as novas funções nos próximos meses, mas prometeu evitar a "experiência spam" e impedir que empresas inundem seus usuários com anúncios.





BBC Brasil



http://www.bbc.com/portuguese/geral-37194423