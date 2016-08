Quatro parcerias disputarão a final do samba-enredo na Porto da Pedra

27/08/2016 às 21:26h Enviado por: Paula Vinny

O 'Tigre' contará a história das marchinhas no Carnaval 2017 Foto: Divulgação

Como a disputa está bem acirrada, a Comissão de Carnaval e o presidente da Unidos do Porto da Pedra, Fábio Montibelo, decidiram manter os quatro sambas que participaram da semifinal para escolha do hino oficial da escola em 2017, na noite da última sexta-feira. A parceria vencedora será conhecida na noite da próxima sexta-feira (2), na grande final da disputa, na quadra da agremiação, no Porto da Pedra, São Gonçalo.

Antes das apresentações dos sambas concorrentes, o show ficou por conta dos segmentos da escola composto por: intérpretes, passistas, o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira Rodrigo França e Cintya Santos e a bateria Ritmo Feroz, comandada pelo mestre Pablo. O cantor Pedrinho da voz e banda também se apresentaram no evento.

No carnaval de 2017, a Unidos do Porto da Pedra levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Ô abre-alas que as Marchinhas vão passar: Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração!", de autoria do carnavalesco Jaime Cezário. A vermelho e branco de São Gonçalo será a última agremiação da série A da folia carioca a desfilar no sábado de Carnaval, dia 25 de fevereiro

As composições concorrentes são integradas pelos seguintes compositores: parceria 3 - Zé Maria do Tigre, Oswaldo Barba, Marquinho Coração, Mário Foca, Siqueira Junior, PC do Samba, Claudio SO, JJ Thompson e Marcos Bolzan; parceria 2 - Claudio Russo, Júlio Alves, Rodrigues, Marquinhos Beija-Flor, Nicolau, Rafael Prates, Jedir Brisa e Brito; parceria 9. Vadinho, Fernando Macaco, Jarrão, Alessandro Falcão, Willam Neves, Zé Alex, Zé Luis, Bigode e Alexandre Borges e parceria 13 - Bira, Marcio Rangel, Alexandre Villela, Éric Costa, Adelyr, Oscar Bessa, Rafael Raçudo, Bruno Soares e Paulo Borges.