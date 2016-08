Estado leva estudantes para as Paralimpíadas

27/08/2016 às 18:30h Enviado por: Dayse Alvarenga

O clima olímpico na cidade do Rio continua. Desta vez, quem entra em cena são os atletas paralímpicos. Assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos, milhares de alunos da rede estadual de ensino terão a chance de assistir às competições. Por meio de uma parceria entre a Secretarias Estaduais de Educação e Esporte, Lazer e Juventude e Comitê Rio 2016, 33 mil ingressos serão distribuídos a estudantes de todo o estado durante os Jogos Paralímpicos Rio 2016, que serão realizados entre 7 e 18 de setembro.

A parceria prevê transporte, lanche, crachá e camisetas para os jovens que irão aos estádios e arenas dos parques olímpicos da Barra da Tijuca e Deodoro. Uma das prioridades do projeto é levar estudantes com deficiência da rede estadual de ensino. A ação faz parte do Programa Transforma, cujo objetivo é permitir que os alunos vivenciem os valores olímpicos e paraolímpicos, conheçam novos esportes e entrem em contato com os Jogos.

Na Olimpíada, a Secretaria de Educação distribuiu mais de 50 mil ingressos para as modalidades de badminton, hóquei de grama, hipismo, tiro, canoagem slalom, boxe, tênis de mesa e levantamento de peso, além de 5 mil para futebol feminino.