Alunos especiais de SG ao Boulevard Olímpico

27/08/2016 às 18:29h Enviado por: Dayse Alvarenga

Alunos do Centro de Inclusão Municipal de São Gonçalo Helen Keller (CIM) no bairro de Vila Lage, participaram na manhã desta sexta- feira (26), de uma aula passeio no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio de Janeiro. Ao todo, 25 estudantes compareceram ao passeio que tinha como iniciativa trabalhar individualidades, linguagens e a socialização dos alunos que fazem atendimento educacional especializado e multidisciplinar na instituição.





“Nossos estudantes ao participar de uma aula passeio como esta, saem encantados com as atrações que visitaram. Além de ser um momento de lazer, os professores ficam com material para abordar diversas temáticas nas aulas,” declarou a diretora do CIM, Ellen Coimbra.





O passeio proporcionou aos alunos um momento de interação com a família e ainda puderam conhecer e aprender sobre o Museu do Amanhã, o mural Etnias do grafiteiro Eduardo Kobra e outras atrações na Zona Portuária do Rio.