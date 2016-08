Campanha da Vogue sobre os Jogos Paralímpicos não agrada e gera revolta na internet

25/08/2016 às 17:24h Enviado por: Paula Vinny

A nova campanha divulgada pela revista Vogue nesta quarta-feira (24), chamando a atenção para os Jogos Paralímpicos , caiu como uma bomba e causou revolta na internet.





A campanha "Somos Todos Paralímpicos" mostrou Cleo Pires e Paulinho Vilhena, nomeados embaixadores da competição, como se fossem paratletas, ou seja, os atores tiveram os membros "amputados" pelo photoshop: Cleo perdeu o braço direito e Vilhena ganhou uma prótese na perna.





A criação partiu da agência África e teria o objetivo de "atrair visibilidade ao evento e colaborar com a venda de ingressos". Mas, apesar da intenção parecer boa, a campanha não foi nada bem recebida pelo público, que disparou críticas, principalmente, no Twitter. Inclusive, o assunto foi parar nos 'trending topics' (assuntos mais comentados do dia), com os nomes da revista e dos atores.

A principal condenação foi de que, no lugar de convidar os próprios atletas da competição, a escolha dos atores alimenta o preconceito contra os portadores de necessidades especiais e não contem a 'representatividade' que deveria.





Em uma outra foto da campanha, a dupla de atores posa ao lado dos paratletas Renato Leite, do vôlei sentado, e Bruna Alexandre, do tênis de mesa, que inspiraram as fotos.





Em um vídeo publicado no Instagram a atriz global rebateu as críticas das redes sociais. "Nós, como embaixadores, emprestamos a nossa imagem para gerar visibilidade. E é isso que estamos fazendo", afirmou a atriz, aparentemente irritada.





Na mesma rede social, Paulinho Vilhena fez uma postagem sobre a campanha. De acordo com o ator, o convite foi feito pela atriz e que ele recebeu prontamente. Ainda segundo a postagem, ambos queriam ter um "envolvimento e experiência" com a vivência dos atletas paralímpicos.