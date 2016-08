126 anos de São Gonçalo

24/08/2016 às 11:49h Enviado por: Marcos Vinícius Cabral

Seguindo a tradição, o evento será aberto com a apresentação de grupos militares Foto: Divulgação

Depois de preparar a cidade para a passagem da Tocha Olímpica, representantes das secretarias de São Gonçalo se reuniram na manhã desta terça-feira (23) para definir os detalhes para os tradicionais desfiles cívicos de setembro. No dia 7 - Independência do Brasil - escolas da rede municipal, estadual e privada se apresentam no bairro Santa Izabel, e no dia 22, quando o município completa 126 anos, o evento acontece no Centro da Cidade, com a participação de militares, instituições filantrópicas e estudantes.





Representantes das secretarias de Esporte Lazer, Educação, Transportes, Postura e da Defesa Civil sentaram à mesa para discutir pontos como a ordem do desfile das escolas e a participação das entidades convidadas. No dia 1º de setembro, às 14h, haverá um novo encontro para definir o ordenamento do trânsito e questões relacionadas à infraestrutura dos eventos, como a montagem de palanques.





Em Santa Izabel, o desfile será realizado na Estrada de Santa Izabel, em frente à Praça, a partir das 9h. A estimativa da secretaria municipal de Esporte e Lazer, responsável pela coordenação dos desfiles, é de que ao menos 30 escolas da região, entre públicas e particulares, participem da festa. Lá, o desfile será aberto pela banda do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, que fará a execução do Hino Nacional. Em seguida se apresentam os alunos da Escola Municipal Célia Pereira Rosa.





Já o desfile de aniversário da Cidade ocorre na Rua Feliciano Sodré, no Centro, também a partir das 9h. Seguindo a tradição, o evento será aberto com a apresentação de grupos militares.





“Estamos pensando em todos os detalhes para que mais uma vez os desfiles cívicos sejam um sucesso. Cada vez mais estamos reunindo um número maior de escolas e de público, o que demonstra a importância que o evento tem para a cidade tanto no Centro quanto em Santa Izabel”, destacou o diretor de Esportes da secretaria municipal de Esporte e Lazer, Wilson Bezerra.





Prefeitura de São Gonçalo



http://www.saogoncalo.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6835&tipoNoticia=Esporte%20e%20Lazer