Beneficiários do Aluguel Social estão sem receber há dois meses

23/08/2016 às 21:30h Enviado por: Samuel Castro

Albervânia está com medo de ser despejada de kitnet onde mora Foto: Sandro Nascimento

Por Marcela Freitas

O sonho de conquistar a casa própria não tem data para ser realizado. Mas o benefício a que tem direito – o Aluguel Social – deveria ser pago todo dia 28 de cada mês. No entanto, há dois meses, a dona de casa Albervânia Oliveira Benedito, de 52 anos, está sem receber os R$400 e não tem nenhuma previsão de recebê-lo. Sem condições de pagar o aluguel do kitnet onde mora em Maria Paula, São Gonçalo, ela teme ser despejada.

Há seis anos, Albervânia viu sua vida mudar ao ser vítima do desastre no Morro do Bumba, em Niterói. Sem um lar para viver com a sua família, a dona de casa passou a receber o Aluguel Social com a promessa da Prefeitura de Niterói que receberia uma casa. Ela continua sonhando com a casa própria, mas sem a tranquilidade de antes.

Desempregada e vivendo com o filho, a nora e três netos, ela garante não ter como pagar o aluguel. “Em casa, só meu filho trabalha. O pouco que ganha é para comprar alimentação e as coisas das crianças. A dona do imóvel está sendo compreensiva, mas todos os dias ela procura para saber se o dinheiro já saiu”, contou Albervânia, acrescentando que esta não é a primeira vez que o benefício atrasa. “O aluguel tem atrasado com frequência. Meu medo é ser despejada e não ter onde ficar”, lamentou.



Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que o Governo do Estado do Rio é o responsável pelo pagamento do aluguel social, que atrasou, mais uma vez, o repasse para as famílias beneficiárias. A assessoria de imprensa do Governo do Estado informou que os pagamentos serão efetuados o mais breve possível, de acordo com a disponibilidade de recursos em caixa.