13/10/2016 às 09:58h Enviado por: Rene Santos

Foto: Divulgação

‘Azulão’ vence a ‘Lusa’ mas está fora da Copa Rio

>> Jogadores do ADI lutaram muito, porém faltou marcar mais gols

O Itaboraí jogou muito bem, marcou gols contra a Portuguesa na etapa inicial, porém, não foi suficiente para avançar às finais da Copa Rio. Ontem, no estádio do Alzirão, o "Azulão" venceu a "Lusa" por 2 a 0, gols de Edu e Peterson, mas foi desclassificado da competição. No jogo de ida, o adversário venceu por 4 a 0.

Precisando golear a "Lusa"o ADI começou no ataque e dominando a posse de bola. O gol saiu aos 22, com Edu, que chutou forte de longe. 1 a 0 Itaboraí.

O Itaboraí pressionou e chegou ao segundo gol aos 44. Caio Cezar criou grande jogada pela esquerda. A defesa da Lusa afastou momentaneamente e Peterson, na sobra, bateu firme, de perna esquerda, para ampliar o marcador: 2 a 0

Na segunda etapa o ADI, que precisava de mais dois gols, iniciou a pressionando. No entanto, parou na forte marcação da “Lusa” e nas defesas do goleiro Victor.

Com isso, a Portuguesa segurou o resultado até o fim e agora encara o Friburguense, na final da Copa Rio 2016.