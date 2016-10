'Fla-flu' é o clássico das imprevisibilidades

13/10/2016 às 09:56h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Divulgação

"O jogo do ano" é como o técnico Levir Culpi entende o clássico contra o Flamengo, hoje, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira. Na partida, em que tudo pode acontecer, e com resultado completamente imprevisível, cada detalhe pode contar, e para isso Levir intensificou o treino nas Laranjeiras, ontem, antes de viajar para Volta Redonda.

"Fla-Flu é o jogo do ano, dispensa comentários. Os próprios torcedores têm expectativa. Uma pena ser em Volta Redonda. Esse vai ser o último do ano e vai ser uma incógnita sobre como vai acabar o campeonato", comentou.

Sobre o elenco, Levir declarou apenas que manterá a base de oito ou nove jogadores e promete surpreender o aniversário.

"O elenco é isso. O Flamengo também está observando o nosso elenco. Eles estão pensando no que podem fazer contra nós. É isso, estuda muito, treina muito, mas às vezes pode chegar na hora e ser goleado. Ainda estamos em busca do time ideal. A tendência é não falar sobre escalação", destacou o treinador.