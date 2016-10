11/10/2016 às 11:49h Enviado por: Rene Santos

Foto: Gilvan de Souz/Flamengo

Reservas participam de

coletivo com os juniores

>> FLAMENGO

>> O meia argentino Mancuello teve boa participação no coletivo e ainda marcou um dos gols.

O elenco rubro-negro se reapresentou, ontem à tarde, no "Ninho do Urubu", um dia após a vitória de 3 a 0 sobre o Santa Cruz. Os titulares diante dos pernambucanos ficaram na academia, em atividade específica. Sendo assim, o técnico Zé Ricardo comandou um coletivo entre reservas e juniores e que acabou com vitória dos suplentes por 2 a 0.

O lateral-esquerdo Jorge e do atacante Leandro Damião, que não participaram do jogo contra o Santa Cruz por estarem suspensos pelo terceiro cartão amarelo, reforçaram os reservas. A dupla, inclusive, retorna no clássico desta quinta (13), às 21h, contra o Tricolor, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda em sobre o coletivo desta segunda, os gols dos reservas foram feitos pelo argentino Mancuello e pelo atacante Emerson Sheik. A dupla formou a equipe titular, que teve: Paulo Victor; Rodinei, Donatti, Juan e Jorge; Ronaldo, Cuéllar e Mancuello; Marcelo Cirino, Gabriel e Sheik.

Além de Jorge e Damião, o técnico Zé Ricardo poderá contar com o goleiro Alex Muralha e com o atacante peruano Guerrero, desfalques contra o Santa Cruz por estarem atuando nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

O elenco volta aso treinos, hoje de manhã , no “Ninho do Urubu”. Com 57 pontos conquistados, o Rubro-Negro ocupa a 2ª posição do Campeonato Brasileiro.