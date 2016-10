Bruno Silva faz um gol no fim e garante vitória sobre Figueirense

10/10/2016 às 12:22h Enviado por: Redação

Figueirense aperta a pressão no segundo tempo mas não evita derrota nos acréscimos, aos 46 Foto: Luiz Henrique/Site do Figueirense

Parece que a sorte do Glorioso está fora de casa. No Orlando Scarpelli, ontem à tarde, a equipe de General Severiano venceu o Figueirense, por um gol marcado nos acréscimos por Bruno Silva e está cada vez mais perto da zona de classificação da Libertadores (G-6).



Assim como nas últimas partidas fora de casa - contra São Paulo, Vitória e Cruzeiro - o cenário parecia se repetir ontem. O primeiro tempo foi duro e equilibrado, concentrado no meio-campo. Esse roteiro se repete, também, por conta dos erros cometidos na etapa inicial.

Já no segundo tempo, o clima parecia ter mudado. Os donos da casa foram mais para o ataque, mas desperdiçaram duas boas chances com Rafael Moura na área. Mas foi o Botafogo que se deu bem no setor ofensivo, já nos acréscimos da partida.

Ao 46 minutos da etapa final, após virada de jogo, Pimpão pegou de primeira e tocou a bola perto da marca do pênalti. Bruno Silva apareceu livre e apenas escorou para o gol. Com o resultado, o Botafogo assumiu a sétima colocação, com 44 pontos, um a menos que o Atlético-PR, último do G-6. O time de General Severiano volta a campo no feriado, dia 12, pela 30º do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez será o Internacional e partida está marcada para começar às 21h45.