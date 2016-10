Vitória fácil sobre o ‘Santa’

10/10/2016 às 10:19h Enviado por: Redação

Willian Arão marcou o segundo gol da vitória sobre o Santa Cruz, ontem à tarde, no Pacaembu Foto: Gilvan de Souza/Site do Flamengo

Um domingo de facilidade para o time do Rubro-Negro. Sem sustos, o Flamengo marcou três gols, ontem à tarde, sobre o Santa Cruz, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e se mantém firme na ‘briga’ pela liderança do Brasileirão com o Palmeiras, que também venceu na rodada.



O Flamengo começou o duelo já tentando pressionar a saída de bola do Santa Cruz, que demonstrou perigo na primeira jogada. Mas, no contra-ataque, cedeu à pressão e viu os cariocas marcarem o primeiro gol. Aos seis minutos, Chiquinho tocou para Everton, que faz um lançamento para Felipe Vizeu mandar para o fundo da rede. Depois do gol, o Rubro-Negro seguiu em busca de uma vantagem maior no placar, mas diminuiu naturalmente a pressão e, na primeira etapa, não conseguiu. Entretanto, também não houve muitas movimentações ofensivas por parte dos donos da casa.

Assim como no primeiro tempo, o Rubro-Negro voltou para o gramado na etapa final com sede de marcar um gol rápido e conseguiu. Aos 11, Alan Patrick cobrou um escanteio e Diego aproveitou para cabecear. O goleiro do ‘Santa’, Edson, até tocou na bola, que bateu no travessão. No rebote, Willian Arão estufou a rede.

Apesar da vantagem, o Flamengo não parou por aí. Perto do fim da partida, aos 41 minutos, o atacante Marcelo Cirino recebeu lançamento de Emerson, passou pelo goleiro Edson Kölln e tocou a bola para o gol, encerrando a vitória rubro-negra. Com o resultado, nenhum dos dois times mudou de posição na tabela. O Flamengo chegou aos 57 pontos, mas continua na traseira do Palmeiras, com três pontos a menos.

Rodada - O próximo desafio do Flamengo agora será se preparar para um clássico na próxima quinta-feira, válido pela série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.