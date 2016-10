10/10/2016 às 11:13h Enviado por: Rene Santos

O artilheiro Sassá ESTÁ Totalmente Recuperado de lesão Foto: Vitor Silva / SSpress Botafogo

O Glorioso ESTÁ em Florianópolis, Onde Encara Hoje, Como 16h, Nenhum Orlando Scarpelli, o Figueirense. Para duelo este, o ritmo carioca terá de volta, Sassá, artilheiro da Equipe nenhuma Campeonato Brasileiro. Sem Ele, foram cinco Jogos e APENAS Três Gols marcados. Como o Setor ofensivo do Alvinegro TEVE UM Rendimento Abaixo da Mídia, com a ausencia de Sassá , o técnico Jair Ventura comemorou hum retorno do jogador.



"FOI UM Casamento bacana DELE com o Neilton. È sempre bom ter hum dos Artilheiros do campeonato à disposição. E muito bom tê-lo de volta ", comemora.

O chileno Canales NÃO manteve uma mídia de gols, Luis Henrique e Pimpão MUITAS tiveram chances e Vinícius Tanque also Teve vez. Mas, contra o tempo oo catarinense, Sassá vestirá uma camisa, Mais uma vez, E e Esperança de gols.