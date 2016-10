Fla empata e ‘cheiro’ diminui

01/10/2016 às 22:31h Enviado por: Rennan Rebello

Flamengo cresce no segundo tempo, pressiona, mas Denis salva o São Paulo, no Morumbi Foto: Divulgação

Brigando ponto a ponto com o Palmeiras pela primeira colocação do Brasileiro, a equipe da Gávea teve um resultado ruim, ontem, no Morumbi, contra o São Paulo. Com pouca inspiração de ambas equipes, o placar não foi alterado, fazendo com que os dois clubes ficassem estacionados na tabela.



O clube carioca foi superior durante quase todos o jogo, porém, os paulistas também criaram situações perigosas. A primeira boa oportunidade de gol foi dos donos da casa. Aos 23, Cueva bateu falta na área e Thiago Mendes desviou com perigo. Depois disso, chance de gol só aos 38, também de bola parada. Diego cruzou e Réver, de voleio, mandou para fora.

A segunda metade da partida foi mais animada. Logo aos 7 minutos, Diego recebeu enfiada de bola e bateu firme, assustando o goleiro são paulino. Com 30 minutos, foi a vez de Jorge bater da entrada da área e quase tirar o grito da galera Rubro-negra. Dois minutos depois, a pressão aumentou. Rodinei cruzou com perfeição e Damião cabeceou firme para o gol, Denis atento, fez um milagre para salvar o clube paulista. A melhor oportunidade paulista veio aos 38, com Chávez. A zaga carioca furou e o meia se viu livre com Muralha, mas bateu em cima do goleiro. Com o empate de 0 a 0, o Flamengo chegou a 54 pontos, empatando com o líder Palmeiras, que tem um jogo a menos. Já o São Paulo chegou a 35, ficando a apenas quatro da zona de rebaixamento. Para não ver o título mais longe, a torcida Rubro-negra precisa ‘secar’ o Palmeiras, amanhã, na partida contra o Santa Cruz, no Recife.