Zé Ricardo garante que eliminação não afeta o time contra o São Paulo

01/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Zé Ricardo garantiu que a equipe rubro-negra não ficou abalada com a derrota para o Palestino Foto: Divulgação

Em grande sequência no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro entra em campo hoje, às 16h, diante do São Paulo, no Morumbi. Em busca da liderança, o momento da equipe não é de total felicidade, já que vem de uma eliminação no meio de semana para o Palestino, do Chile, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.



Questionado sobre uma possível influência emocional no duelo contra os são-paulinos pelo Brasileiro, o técnico Zé Ricardo garantiu que seu elenco está muito concentrado para a partida.

“A preocupação com o São Paulo existiria em qualquer situação. Jogar no Morumbi nunca foi fácil. Independentemente do resultado de quarta-feira, temos que entrar em campo firmes. Na nossa carreira tem sucessos e insucessos, e não será a eliminação na Sul-Americana que vai tirar nossa concentração desta partida. Estamos bem no Brasileirão e temos que seguir em frente”, afirmou.

Novidade - Para este jogo, o comandante rubro-negro terá a volta de Leandro Damião. No entanto, Guerrero segue como favorito para comandar o ataque contra a equipe paulista.

Com isso, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Alex Muralha, Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Paolo Guerrero