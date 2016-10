Desfalques já esperados

01/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Jorginho vê o Náutico-PE melhorar com Givanildo e espera um duelo complicado na Arena (PE) Foto: Divulgação

No último treino em São Januário antes da viagem para Pernambuco, onde o Cruzmaltino visita o Náutico hoje, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela Série B, o técnico Jorginho não teve uma boa notícia. O atacante Júnior Dutra, com dores na coxa direita, seguirá fora da equipe. Já o volante Júlio dos Santos deverá receber nova chance entre os titulares.



Dutra chegou a fazer trabalhos no gramado ao longo da semana, e participou do treinamento de ontem à tarde, mas ainda não está 100% para atuar. Há a expectativa, no entanto, de que o atacante esteja à disposição para o duelo com o Paysandu, na próxima terça (4), em Belém.

Júnior Dutra já havia ficado fora do jogo contra o Atlético-GO, no último sábado, quando o Cruzmaltino venceu por 2 a 0 em São Januário. Na ocasião, o técnico Jorginho optou por escalar Jorge Henrique, que deverá ser novamente a opção para formar o ataque ao lado de Éderson. Já para o lugar de Yago Pikachu, suspenso, o treinador confirmou que Madson será o escolhido.

Outro desfalque confirmado é o volante Diguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para sua vaga, o volante paraguaio Júlio dos Santos, que começou o ano como titular, mas não atua desde a partida contra o Vila Nova, no dia 30 de agosto, deverá receber nova oportunidade.

Sendo assim, o provável time do “Gigante da Colina” para encarar o Naútico terá: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Éderson.

Jogo duro - Tendo que lidar com alguns desfalques, Jorginho ressaltou a importância do duelo contra os pernambucanos e destacou as qualidades dos adversários da Série B.

“Em relação à equipe do Náutico, teve uma mudança no comando, algo que provoca também uma modificação na forma de jogar do time deles. Estamos estudando, sabemos que o Givanildo é um treinador muito experiente. Temos que estar muito atentos”, afirmou o treinador.

Sobre a situação cruzmaltina na Série B, o comandante comentou a importante sequência que o time terá pela frente (encarando Náutico, Paysandu, Londrina, CRB e Paraná, respectivamente), mas preferiu não fazer projeções. “É difícil fazer algum tempo de previsão, seja ela qual for, até porque sempre vamos depender dos resultados dos outros adversários. Mas acredito que os próximos cinco jogos serão bem decisivos em relação ao acesso”, analisou.