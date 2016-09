'Mistão' em Cariacica

28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Confirmado na equipe contra o Palestino, Muralha confia na força do elenco nas duas competições Foto: Divulgação

O time misto do Rubro-Negro terá a missão de buscar a inédita vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe recebe hoje, às 21h45, o Palestino-CHI, no jogo de volta das oitavas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Como venceu a primeira partida por 1 a 0, com gol de Sheik, o time carioca tem a vantagem do empate.



O técnico Zé Ricardo confirmou o Rubro-Negro com: Alex Muralha, Pará, Juan, Rafael Vaz e Chiquinho; Márcio Araújo, Cuéllar, Mancuello e Alan Patrick; Fernandinho e Guerrero. Já o Palestino vai para o jogo com força máxima e confiante de que poderá reverter a vantagem que o Rubro-Negro conquistou em Santiago. Para isso, o técnico Nicolas Córdova trabalhou muito o setor ofensivo e o lado psicológico da equipe que, no primeiro jogo, perdeu muitas chances. Nas últimas quatro partidas, o time chileno fez apenas um gol.

Preparação - Na atividade realizada no gramado do “Ninho do Urubu”, ontem à tarde, o técnico Zé Ricardo focou no setor defensivo da equipe. O posicionamento dos atletas nesse setor durante os momentos de bola parada teve atenção especial no treinamento.

Zé também orientou os jogadores durante as jogadas pelos lados do campo, ajustando a movimentação dentro e na entrada da grande área, para prevenir os chutes de longa distância.

Quase no fim dos treinos, o atacante Paolo Guerrero, o meia Alan Patrick e o zagueiro Rafael Vaz praticaram cobranças de falta diretas contra a meta do gol defendido pelo jovem goleiro João Lopes. No fim da atividade, o grupo viajou para o Espírito Santo, local do confronto contra a equipe chilena.

Confiante - Destaque nesta temporada, o goleiro Muralha elogiou o grupo. Convocado para seleção brasileira, o arqueiro garantiu que o Fla tem condições de lutar pelos dois campeonatos. “Nosso pensamento aqui é brigar pelo título da Sul-Americana e do Brasileiro. Temos elenco para isso. Agora é virar a chave para a Sulamericana. Temos condições de brigar pelos dois. Quem entrar agora vai dar conta do recado”, afirmou o goleiro.