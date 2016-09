Dupla treina com bola mas ainda é desfalque

27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

As boas atuações nos últimos jogos de Leandro Damião têm rendido elogios do treinador Foto: Divulgação

O atacante Leandro Damião e defensor Donatti do Flamengo voltaram a treinar com bola, em atividade realizada ontem à tarde, no “Ninho do Urubu”. A dupla, que foi poupada no domingo em Cariacica na vitória do Rubro-Negro sobre o Cruzeiro, estão em fase de recuperação de problemas físicos.



O centroavante sentiu dores musculares na coxa esquerda, enquanto o defensor vem sofrendo com dores no joelho direito. Com isso, a dupla não encara o Palestino-CHI, amanhã, às 21h45, em Cariacica, pela Copa Sul-Americana.

No treino comandado pelo técnico Zé Ricardo, os titulares no duelo contra a “Raposa” realizaram apenas um treino regenerativo. Já os reservas participaram de uma atividade tática. A atividade serviu para esboçar a equipe que entra em campo nesta quarta. O Rubro-Negro treinou com: Paulo Victor, Rodinei, Léo Duarte, Juan e Chiquinho; Ronaldo, Cuéllar e Alan Patrick; Cirino, Fernandinho e Emerson.

Assim como no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o treinador deverá poupar alguns titulares. Sendo assim, o time que participou do coletivo deverá ser a base da equipe contra o Palestino-CHI, no estádio Kleber Andrade.

Com a vitória por 1 a 0 sobre os chilenos, no primeiro jogo, o Rubro-Negro está com a classificação para as quartas da Sul-Americana bem encaminhada. Amanhã, em Cariacica, o time da Gávea jogará por um empate para avançar.