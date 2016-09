Grêmio de São Gonçalo conquista a Liga Bronze no Barreirão, em Neves

20/09/2016 às 11:57h Enviado por: Samuel Castro

O Grêmio FCSG venceu o Cristal FC por 4 a 0 e foi o grande campeão da Liga Bronze, campeonato amador de futebol de 5, que reúne jovens de São Gonçalo e Niterói. A partida foi realizada domingo, no campo do Barreirão, em Neves, e os “guris-gremistas” foram superiores e mostraram disciplina tática e toque de bola envolvente e contagiou o público. Apesar da superioridade técnica, o primeiro tempo terminou em 1 a 0, gol marcado por Felipe Dantas.





Na segunda etapa, os comandados do técnico Renan Martins voltaram com mais disposição e alteração no sistema de jogo, Martins inverteu o meia Alexandre que estava marcado para direita, colocando Brendo para atuar na ala esquerda. A mudança surtiu efeito, e a equipe passou a ter mais chances de gols. O segundo gol surgiu em um oportunismo dentro da área, com Felipe Dantas deixando sua marca outra vez na partida.





Após uma falha do zagueiro do Cristal, Alexandre chutou forte dentro da área e ampliou o marcador. O gol que fechou a goleada surgiu dos pés de Felipe Dantas, que driblou o defensor na lateral para chutar no canto do goleiro adversário. Além do título, os tricolores de São Gonçalo receberam premiações individuais. Felipe Dantas ganhou o prêmio de melhor jogador, já João Guilherme foi considerado o melhor goleiro do torneio. Com a conquista da Liga Bronze, os garotos de Renan Martins irão disputar a Liga Prata de Fut5, no próximo mês. (Dayse Alvarenga e Rennan Rebello)