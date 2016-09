Time começa semana de preparação

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Continuando a preparação para o jogo decisivo contra o Santos, na próxima quarta-feira, o elenco vascaíno se dividiu em dois locais durante as atividades em São Januário, ontem. Os titulares da partida contra o Joinville fizeram um trabalho regenerativo. Já os demais atletas foram ao campo anexo em treino com bola, comandado pelo técnico Jorginho. “Estamos felizes pelos resultados das últimas partidas. A equipe teve um crescimento e isso é o mais importante. Esse é um jogo que a gente espera conseguir uma boa atuação para garantir a classificação. Vamos enfrentar uma equipe forte e iremos buscar o resultado”, disse o volante Marcelo Mattos ao site oficial do clube.