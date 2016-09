Pikachu mira vaga na Copa do Brasil

18/09/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Depois de vencer o Joinville pela Série B, o Gigante da Colina alterou o pensamento para o Copa do Brasil e já está com a cabeça na partida contra o Santos.



Após ser derrotado por 3 a 1, na Vila Belmiro, o Vasco precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar de fase.

O lateral-direito Yago Pikachu, salientou que a equipe precisa descansar para chegar bem no confronto com o ‘Peixe’. “Temos que descansar, quarta-feira tem jogo difícil e importante, pela Copa do Brasil contra o Santos. Vamos buscar o resultado”, disse.