Tricolor encara o Grêmio fora com três desfalques

18/09/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

O Tricolor carioca fez o último trabalho, ontem, nas Laranjeiras, antes de enfrentar o Grêmio, hoje, no Rio Grande do Sul. Com muito mistério, o técnico Levir Culpi não deu muitas pistas da equipe que iniciará o jogo. De certo, só o desfalque de três titulares.



O treinador comandou uma atividade técnica e deu bastante ênfase no trabalho de bolas paradas. Para o confronto de hoje, Levir Culpi não vai poder contar com três titulares. O goleiro Diego Cavalieri e o lateral-esquerdo William Matheus, que estão lesionados, e ainda o volante Douglas, que levou o terceiro cartão amarelo.

Além deles, os atacante Samuel e Maranhão também estão fora, por lesão e suspensão, respectivamente.

O Fluminense enfrenta o Grêmio hoje, no Rio Grande do Sul. A partida está marcada para às 16h.