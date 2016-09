Fogão já tem data marcada para assinar com novo patrocinador

18/09/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Nova camisa do Glorioso Foto: Divulgação

Após meses sem um patrocinador máster e diversas negociações fracassadas, o Glorioso finalmente conseguiu se acertar com uma empresa para estampar sua marca no espaço mais nobre da camisa. A Caixa Econômica Federal, que negociava com o clube desde maio, será a nova parceira do Alvinegro até o fim do ano.



O anuncio oficial do acordo partiu da própria empresa bancária, que divulgou, nas redes sociais, que a assinatura do contrato será feita na próxima terça-feira, em sua sede nacional, em Brasília. O presidente do Botafogo Carlos Eduardo já confirmou presença no evento.

O acordo vai render cerca de R$ 12 milhões anuais aos cofres do clube. Inicialmente, o contrato será até o fim de dezembro, porém existe a possibilidade dele ser renovado de forma automática. Agora, o clube corre contra o tempo para conseguir duas Certidões Negativas de Débitos, uma municipal e outra trabalhista, necessárias para que a assinatura seja realizada.

A expectativa é de que o clube passe a utilizar a marca da Caixa em sua camisa já na partida contra o América Mineiro, no dia 24 de setembro.