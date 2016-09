Jorginho avalia atuação da equipe

15/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O técnico Jorginho elogiou desempenho do Vasco contra o Goiás Foto: Divulgação

O técnico Jorginho demonstrou satisfação com o empate contra o Goiás, na noite de terça-feira. Para ele, após as mudanças no intervalo, a equipe subiu de produção e a entrada de Marcelo Mattos permitiu que Nenê e Andrezinho tivessem mais liberdade para apoiar.

“Fizemos um excelente segundo tempo porque a equipe encaixou completamente”, avaliou.

O elenco cruzmaltino volta aos treinos hoje, em São Januário. O próximo compromisso será contra o Joinville, amanhã, às 21h30, na “Colina”.

O lateral Júlio César e o atacante Jorge Henrique que não enfrentaram o Goiás serão reavaliados para saber se terão condições de ficar à disposição do técnico Jorginho. Com 45 pontos, o Vasco é líder da Série B.