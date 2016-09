Levir mantém mistério

15/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O técnico Levir Culpi não deu indícios da equipe que pretende mandar a campo nesta quinta-feira Foto: Divulgação

O Tricolor fez seu último treino visando o jogo contra a Chapecoense, na tarde de ontem, nas Laranjeiras, e assim a escalação segue como um mistério. O técnico Levir Culpi apenas observou o tradicional “rachão” e não deu dicas de quem iniciará a partida contra a equipe catarinense, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.



Na atividade, o único setor definido é a defesa. Com Pierre retornando de suspensão, Levir pode optar pelo experiente volante, dando mais liberdade aos meias Douglas e Cícero. Marquinho e Edson também são opções para formar o meio-campo, que ainda conta com o titular Gustavo Scarpa.

No setor ofensivo, o Tricolor não poderá contar com Wellington, suspenso. Como vem realizando alterações no setor jogo a jogo, as opções de Levir Culpi são muitas. Até o momento, Magno Alves larga na frente, assim como Marcos Júnior que pode atuar na função de Wellington. Sendo assim, a provável escalação é: Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre (Marquinho) Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior (Danilinho) e Magno Alves (Henrique Dourado).

Com 37 pontos ganhos, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o “Time de Guerreiros” se aproxima ainda mais do G-4, zona de classificação da Copa Libertadores.