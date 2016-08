‘Gigante’ desfalcado recebe Vila Nova-GO

29/08/2016 às 23:34h Enviado por: Samuel Castro

Jordi substitui Martín, que foi convocado para seleção do Uruguai Foto: Divulgação

O Cruzmaltino recebe hoje, em São Januário, às 20h30, o Vila Nova-GO, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com desfalques do camisa 10 Nenê, do meia Andrezinho e do atacante Jorge Henrique, o técnico Jorginho teve dificuldades para esboçar a equipe, que acumula três partidas sem vitórias.



Nenê não tem lesão, porém a comissão técnica decidiu preservá-lo para que recupere sua melhor forma física. Já o meia Andrezinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Tupi, no último sábado e cumpre suspensão. Jorge Henrique apresentou um problema na panturrilha e foi vetado para a partida contra o time goiano.

E os desfalques não param por aí. O goleiro Martín Silva, convocado para seleção do Uruguai, não joga; Marcelo Mattos segue no departamento médico e Caio Monteiro se apesentou para a seleção sub-20 para amistosos.

Sendo assim, com todos esse problemas, a provável escalação do Cruzmaltino deve ser: Jordi, Madson, Rodrigo, Luan e Júlio Cézar; Diguinho, Willian, Yago Picachu e Fellype Gabriel; Éder Luís e Ederson. Com 40 pontos ganhos, o “Gigante da Colina” segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Explicações - O meia Nenê comentou sobre os novos boatos de sua saída de São Januário. O meia nega a existência dessa possibilidade e diz que está muito feliz na “Colina”. Além disso, o craque explicou por que não está atuando. “Eu tenho ouvido muitas perguntas, gente me perguntando se eu vou sair do clube. Quero dizer para vocês, então, que não tem nada disso. Estou muito feliz aqui, e infelizmente às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Vocês sabem como eu sou, quero jogar todos os jogos. E se realmente eu não joguei e não vou jogar a próxima partida é porque realmente ainda tenho alguma coisa, tenho um problema físico, disse.