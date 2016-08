Time está de volta à Série B do Carioca

28/08/2016 às 22:47h Enviado por: Rene Santos

A equipe do São Gonçalo Esporte Clube está de volta à Série B do Campeonato Carioca em 2017, dois anos após ser rebaixado. O time gonçalense venceu, ontem à tarde, na Serra Macaense por 1 a 0, pela penúltima rodada da Série B do estadual e foi o primeiro time a garantir o acesso. O gol da vitória foi marcado pelo capitão Joseph, logo no início da primeira etapa. Com o resultado, o SGEC alcançou os 29 pontos na classificação geral do Grupo A e não pode mais ser alcançado por nenhum adversário de sua chave.´ O próximo compromisso do “Azul e Branco” é nesta quarta-feira (31), contra o Volta Redonda, às 15h, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. O duelo é válido pela 3ª rodada da Copa Rio.